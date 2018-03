Senac Saúde lança cursos na área de Radiologia

O Senac Saúde oferece novos cursos a partir do mês de abril. A grande novidade da escola é o Técnico em Radiologia e as especializações da área: Mamografia, Radioterapia e Medicina Nuclear. Na noite da última quarta-feira, 21 de março, foi inaugurado o laboratório de Radiologia da unidade com capacidade para atender diversas turmas por semestre.

Na ocasião, o diretor regional do Senac-RS, José Paulo da Rosa, ressaltou a importância das qualificações técnicas para o mercado de trabalho. “A média de estudos no Brasil é baixa, cerca de sete anos, enquanto na Coreia do Sul, por exemplo, é de 12 anos. Em um país no qual o nível de educação é baixo, o curso técnico se reveste de ainda mais importância – é o que muda a vida de muitos alunos e faz a diferença nas empresas, pois possibilita a entrega de profissionais qualificados para o mercado” – afirmou.

Por isso, o Senac Saúde oferta diferentes opções de cursos técnicos voltados à prática, trabalhando a interdisciplinaridade. O Técnico em Radiologia, por exemplo, prepara o profissional para realizar exames de diagnóstico por imagem, processamento e manipulação de imagens analógicas e digitais. O profissional poderá atuar nos setores de radiologia convencional, tomografia computadorizada, densitometria óssea, ressonância magnética, radiologia odontológica e radiologia veterinária. Com carga horária de 1600 horas, o curso tem como pré-requisitos a idade mínima de 18 anos e Ensino Médio Completo.

Inscrições para o Técnico em Radiologia podem ser feitas pelo site www.senacrs.com.br/senacsaude, ou presencialmente no Senac Saúde,localizado na Av. Assis Brasil, 1481. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 3341-0444.

