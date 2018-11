O Senado da Argentina aprovou o orçamento para 2019 com uma série de cortes de gastos e medidas de austeridade exigidas pelo FMI (Fundo Monetário Internacional) para assegurar a liberação de empréstimos no valor de US$ 56 bilhões. A votação terminou, na madrugada, com 45 votos a favor, 24 contra e uma abstenção depois de mais de 12 horas de debate.