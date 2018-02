O Senado canadense aprovou uma lei para mudar uma das estrofes do hino nacional do país. A medida busca garantir a neutralidade de gênero no texto substituindo as palavras “filhos” por “todos nós”. O primeiro-ministro do país, Justin Trudeau, votou a favor da alteração, que havia sido proposta, sem sucesso, em outras ocasiões. a medida deve receber a aprovação do governador-geral.

