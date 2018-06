Por 52 votos a 29, o senado do Canadá aprovou a legalização do uso recreativo da maconha. A votação ocorreu na noite de terça-feira (19), um dia após o projeto de lei de autoria do governo canadense ter sido aprovado pela Câmara dos Comuns. Segundo a rede de TV CBC, o governo local espera tornar a maconha “completamente legal” em até 12 semanas.

