Senado ouve últimas testemunhas de defesa de Dilma no julgamento do impeachment

O plenário do Senado retoma na manhã deste sábado (27) o depoimento das últimas testemunhas de defesa no julgamento final do impeachment da presidenta afastada Dilma Rousseff. A sessão, marcada para as 10h, ouve o ex-ministro da Fazenda Nelson Barbosa e o professor de direito da UERJ Ricardo Lodi, que será ouvido como informante.

Ambos foram indicados pela defesa da petista e sucedem outras três testemunhas indicadas pela defesa ouvidas na véspera, o economista Luiz Gonzaga Belluzzo; o professor de direito da UFRJ Geraldo Prado; e o ex-secretário-executivo do Ministério da Educação Luiz Cláudio Costa. O reinício da sessão neste sábado foi acordado entre os senadores com o presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Ricardo Lewandowski, e ocorrerá sem pausa para o almoço.

No início da noite de sexta, o advogado de Dilma, José Eduardo Cardozo, pediu que as falas fossem adiadas para este sábado, alegando “lógica procedimental”. Na prática, a defesa adotou essa estratégia para evitar que a sessão transcorresse ao longo da madrugada. Desde quinta (25), os senadores estão ouvindo os depoimentos das testemunhas de acusação e de defesa. Ao longo da sessão, os parlamentares formulam questionamentos aos depoentes para que esclareçam os pontos relacionados à acusação de que Dilma cometeu crime de responsabilidade fiscal. (AG)

