Senado pode derrubar decreto de armas nesta terça-feira

Os decretos editados em maio pelo presidente Jair Bolsonaro para flexibilizar a posse e o porte de armas podem ser derrubados nesta terça-feira (18) pelo Senado. Na semana passada, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) aprovou a derrubada dos decretos, por 15 votos a 9. Apesar da tendência ser de nova derrota no plenário, o governo tem apostado na pressão das redes sociais para reverter o resultado. Com isso, os dois lados evitam declarar vitória antecipadamente, prevendo uma votação apertada. Caso a decisão da CCJ seja mantida, ela ainda terá que ser confirmada pela Câmara. De acordo com pesquisa Ibope, a maioria dos brasileiros é contra a flexibilização das regras de armas.

