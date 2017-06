Senado retira o nome de Aécio Neves do painel de votações

O Senado retirou do painel de votações o nome do senador Aécio Neves (PSDB-MG), afastado em maio da função por ordem do ministro Edson Fachin, do STF (Supremo Tribunal Federal). O nome do tucano não apareceu na lista de senadores na sessão desta quarta-feira (14).

O presidente da Casa, Eunício Oliveira (PMDB-CE), explicou a exclusão do nome do parlamentar do painel. “Filmaram, fotografaram tanto esse painel que a Mesa resolveu excluir o nome do senador pelo afastamento que veio do Supremo Tribunal Federal”, afirmou.

“É para deixar bem claro que a Mesa Diretora e esta Presidência não descumpriram a decisão da Suprema Corte. E como gerava dúvida o nome ficar ali, estava bloqueado, e agora está apagado o nome para que não gere nenhum tipo dúvidas em relação a isso”, completou o presidente do Senado. Eunício deu a explicação após observação do senador Lindbergh Farias (PT-RJ). Ele notou a ausência do nome de Aécio no painel e questionou o motivo da retirada.