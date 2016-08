Senado retoma o julgamento do impeachment de Dilma com debate entre defesa e acusação. Votação final deve ocorrer amanhã; acompanhe ao vivo

O Senado iniciou, por volta das 10h30min desta terça-feira (30), o quinto dia de sessão do julgamento do impeachment da presidenta afastada Dilma Rousseff. Nesta fase, acusação e defesa têm uma hora e meia para se manifestar com réplica e tréplica de até uma hora. Depois, estão previsos os discursos dos senadores na tribuna do Senado.

O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Ricardo Lewandowski, que preside o julgamento, afirmou que a votação final do impeachment deve ocorrer na manhã de quarta-feira (31). “Hoje eu pretendo impreterivelmente terminar essa fase dos oradores. Se for possível, mas creio que o tempo não permitirá, eu pretendo fazer o julgamento hoje, mas eu creio que o julgamento terá que ficar para amanhã”, disse.

Na terça-feira, Dilma se defendeu no plenário do Senado. Para confirmar o impeachment, são necessários 54 votos a favor do afastamento da petista.

Acompanhe ao vivo a sessão:

