Senado retoma o julgamento do impeachment de Dilma e ouve testemunhas de defesa; acompanhe ao vivo

Após mais de 15 horas de sessão na quinta-feira (25), o Senado retomou, na manhã desta sexta-feira (26), o julgamento final do processo de impeachment de Dilma Rousseff. Prevista para as 9h, a sessão desta sexta começou com 45 minutos de atraso. Serão ouvidas as testemunhas indicadas pela defesa.

O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Ricardo Lewandowski, que comanda o julgamento, avaliou com seus assessores que os trabalhos estão transcorrendo em um ritmo satisfatório.

O julgamento final de Dilma acontece nove meses após o ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha (PMDB-RJ) ter acolhido o pedido de afastamento da petista. Dilma está afastada do cargo há quase quatro meses, desde que o Senado aceitou o processo e Michel Temer assumiu interinamente a Presidência.

Dilma é acusada de editar, em 2015, decretos de créditos suplementares sem o aval do Congresso e de usar dinheiro de bancos federais em programas do Tesouro, as chamadas pedaladas fiscais. Dilma irá apresentar aos senadores sua defesa pessoalmente na segunda-feira (29), às 9h. A votação final do impeachment será na terça-feira (30). (Folhapress)

