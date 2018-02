O senador norte-americano Marco Rubio, do Partido Republicano, defendeu que as Forças Armadas da Venezuela derrubem o presidente Nicolás Maduro com um golpe de Estado. Em postagem no Twitter, o parlamentar afirmou que o mundo apoiaria uma eventual derrubada do líder chavista, a fim de “proteger o povo e restaurar a democracia”.

