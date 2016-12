Senador Fernando Collor entrou em acordo com o Bradesco para salvar seu carrão da busca e apreensão

O senador Fernando Collor de Mello (PTC-AL) fechou um acordo amigável com o Bradesco e livrou sua Lamborghini Aventador do risco de apreensão, após atrasar o pagamento de parcelas de um financiamento feito com o banco para comprar o carro, em 2014, por 3,2 milhões de reais.

O carro chegou a ser apreendido na Casa da Dinda no ano passado em uma das fases da Operação Lava-Jato. Depois, o STF (Supremo Tribunal Federal) autorizou a devolução a Collor, que passou a figurar como fiel depositário do veículo. Por isso, o Bradesco chegou a pedir no mês passado para apreender o veículo.

A tentativa do banco de recuperar a garantia do empréstimo começou em setembro. Collor, segundo o processo judicial, deixou de pagar parte das parcelas mensais de 39,3 mil reais. No total, ele pegou um financiamento de 1,6 milhão de reais, equivalente a 50% do valor do carro. Pela ação do banco, ele ainda devia cerca de 1,2 milhão de reais.

Comentários