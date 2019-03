Senador Lasier Martins define com Onyx, R$ 60 mi para Centro de Eventos

O senador Lasier Martins (Pode-RS) definiu nesta quinta-feira,em audiencia com o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, a liberação no mes de maio, dos recursos R$ 60 milhões que serão direcionados à construção do Centro de Eventos de Porto Alegre. Este processo vem desde a segunda etapa do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), mas não tinha destinação específica em razão da transição de dois governos. Atualmente, a verba está no Ministério do Turismo e Onyx se comprometeu a fazer contato com o ministro da pasta, Marcelo Álvaro Antônio, para liberar a quantia à Prefeitura de Porto Alegre. O ministro do Turismo estabeleceu um prazo até 11 de maio para a liberação do dinheiro. Lasier prevê que agora, “com a participação efetiva do ministro Onyx, há esperança de que em breve se tenha espaço para abertura de licitação e início da construção desse centro muito importante para a realização de eventos e para o turismo de negócios na Capital”. O prédio será construído no terreno ao lado do Estádio Beira-Rio, que pertence à prefeitura da capital gaúcha.

Deixe seu comentário: