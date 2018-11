Senador Paim autografa na Feira do Livro de Porto Alegre neste sábado, dia 17

O senador Paulo Paim (PT-RS) participará da 64ª edição da Feira do Livro de Porto Alegre (RS), onde realizará uma sessão de autógrafos do livro “Pátria Somos Todos”, de sua autoria, lançado em 2007.



Para Paim “este livro nunca esteve tão atual como nos dias de hoje. A obra destaca a importância da democracia, do debate e da construção da história do nosso Rio Grande do Sul e do Brasil”,

Na época, José Alencar, Vice-Presidente da República disse que o livro era um tributo ao Rio Grande do Sul, ao povo gaúcho, as suas histórias e lutas. “Uma leitura que faz conhecer um pouco mais o estado e um de seus filhos ilustres, o escritor e senador Paulo Paim”, escreveu Alencar no prefácio.

Sessão de autógrafos do livro “Pátria Somos Todos” / 17.11 – sábado/ 13h30min/ Praça de Autógrafos, na Feira do Livro de Porto Alegre (RS)./ Distribuição gratuita

Deixe seu comentário: