Senadora Ana Amélia Lemos recorre ao Conselho de Ética contra a fala da também senadora Gleisi Hoffmann sobre moral

A senadora Ana Amélia (PP-RS) entrou com um requerimento no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar do Senado para pedir que a senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR) explique declarações dadas na quinta-feira, no início do julgamento do impeachment de Dilma Rousseff. Em discurso no plenário, Gleisi afirmou que “metade do Senado não tinha moral” para conduzir o processo.

“Eu quero que ela diga quais são os senadores e senadoras que não têm moral para fazer o julgamento da presidente, simplesmente isso. […] A gente nunca dá declaração ‘em qualquer momento’. A gente pensa, tem que pensar no que vai dizer, porque aqui você está fazendo numa Casa política, numa Casa pública, formada por 81 senadoras e senadores”, disse Ana Amélia.

O documento não pede a abertura de um processo por quebra de decoro, mas solicita que Gleisi deponha ao Conselho e prove as declarações dadas. Questionada sobre o pedido, Gleisi afirmou que dará as explicações.

