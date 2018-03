Senadora Ana Amélia organiza agenda em Brasília para municípios atingidos pela seca

A grave situação dos municípios gaúchos atingidos pela seca na Zona Sul e nas regiões da Campanha e Carbonífera será pauta de uma movimentação organizada pela senadora Ana Amélia, no próximo dia 21, em Brasília. A senadora informou ontem à coluna que está agendando encontros na Casa Civil com o ministro Eliseu Padilha e no Ministério da Integração, com o Secretário Nacional da Defesa Civil, coronel Renato Newton, acompanhada de parlamentares e prefeitos. Ana Amélia quer que seja agilizada a homologação dos decretos de emergência dos municípios na esfera federal, e ao mesmo tempo buscar a liberação de recursos para as regiões que já calculam um prejuízo estimado em R$ 1 bilhão.

Inadimplência dos produtores, outro problema

Outra preocupação da senadora gaúcha será buscar mecanismos para evitar a inadimplência dos produtores no pagamento dos financiamentos, já que as perdas nas lavouras de soja e milho, somadas às dificuldades decorrentes do alto custo da lavoura de arroz, descapitalizaram muitos agricultores.

Deputados petistas vieram torcer por Lula. E nós pagamos a conta

A maioria dos deputados petistas que veio a Porto Alegre, dia 23, para assistir, no dia seguinte, ao julgamento da alma mais honesta do Brasil pediu ressarcimento da passagem aérea. Caso de Givaldo Vieira (ES), João Daniel (SE), Leonardo Monteiro (MG), Vicentinho (SP) e Zé Geraldo (PA). Outros casos, tiveram só a hospedagem paga, como a deputada Benedita da Silva (RJ). E os que solicitaram ressarcimento da alimentação, entre eles, estão os deputados gaúchos Pepe Vargas e Bohn Gass, que almoçaram por conta da Câmara em 24 de janeiro. Vão dividir com todos nós essa conta.

Partido Novo e as adesões

Suplente da bancada do PP na Câmara federal, o músico Mano Changes, atual diretor do Badesul, teve rechaçada sua expectativa de filiar-se ao Novo. O jornalista Políbio Braga informa que recebeu relato oficial do Novo, da inexistência de tratativas para filiar o músico diretor do banco estatal ao partido.

“PSOL não vai ser puxadinho do PT “

Fundador do PSOL, o ex-deputado Babá demarcou ontem o verdadeiro espaço do partido: não vai ser puxadinho do PT. E recomendou a Guilherme Boulos, lançado candidato à Presidência da República, que “vá se abraçar com o governo corrupto do Lula”.

Saúde no rumo do caos?

O fechamento do segundo andar do HPS da capital gaúcha, retirando 36 leitos de atendimento de traumato e ortopedia à população, somado ao fato de que o Hospital Moinhos de Vento está devolvendo à prefeitura de Porto Alegre o atendimento no Hospital da Restinga, são medidas que sinalizam para o caos na área da saúde. A advertência foi trazida a esta coluna pelo vereador e médico Thiago Duarte.

