Senadores empresários

Dez dos 14 votos favoráveis às mudanças na legislação trabalhista na Comissão de Assuntos Econômicos são de senadores que declararam à Justiça Eleitoral participação em empresas ou fazendas. São os tradicionais patrões – em detrimento de representantes reais do trabalhador na Casa. A proposta será votada amanhã, na Comissão de Assuntos Sociais, onde o relator, senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES), manteve o texto aprovado pela Câmara e pela CAE. Confira no site da Coluna e na versão digital neste jornal o ramo empresarial dos 10 senadores.

Na conta

O prefeito João Dória Jr está mapeando digitalmente cada canto da capital de São Paulo para cobrar o IPTU em 2018. Será a maior atualização do imposto já feita na cidade.

Conta mais

O presidente Temer deve saber de algo que o restante do Brasil merece conhecer ao citar, em nota oficial, que Joesley Batista esconde seus verdadeiros sócios na JBS.

Trio unido

Há acordão político para derrubar a delação de Joesley na PGR – e passa pelo STF. Se vingar, caem as denúncias contra Michel Temer, Lula da Silva e Aécio Neves.

Mundo de olho

Vidar Helgesen, ministro do Meio Ambiente da Noruega – um dos países que mais preservam suas florestas – enviou carta de três páginas ao ministro da pasta similar em Brasília, Sarney Filho, à qual a Coluna teve acesso. Mostrou-se preocupado com a aprovação de MP no Congresso que autoriza pecuária e plantio em reserva florestal.

Festa na floresta

A MP aprovada reduziu para menos da metade a área de proteção da floresta nacional do Jamanxin, no Pará: de 1,3 milhão de hectares para 561 mil hectares. Festa para garimpeiros, pecuaristas e quem pretende vender terras (inclusive para estrangeiros).

Memorial A.N.

Aécio Neves foi gravado: pedindo R$ 2 milhões de propina; chamou ministro da Justiça de bosta, articulando para derrubá-lo (e conseguiu); sugeriu matar preposto que carregaria dinheiro; envolveu ministro do STF em tráfico de influência para votação no Senado etc etc. Mas o pedido de prisão do PGR foi porque fez reunião com senadores.

Lascou-se

Afastado do cargo, ao postar foto no Facebook com senadores avisando de reunião a bem do Brasil, Aécio caiu na conhecida vaidade de (tentar) mostrar Poder. Em suma, o então senador Delcídio do Amaral, do PT, foi preso por muito menos.

Tancredo

Aliás, ao telefonar para Gilmar, o senador não seguiu a máxima que o avô Tancredo Neves ensinava de público: Telefone serve para marcar reunião. E no lugar errado.

Detona-Governo

Joesley, em entrevista, pegou leve com Lula da Silva ao fazer acusações genéricas e evitar citá-lo mais. Reforçou a tese do Palácio de que ele é o ‘homem do PT’.

Previdência..

Paralisada na Câmara desde o escândalo JBS, a reforma da Previdência é fundamental e necessária, porém, “insuficiente para o cumprimento do teto de gastos”. É o que aponta relatório do Instituto Fiscal Independente (IFI), órgão vinculado ao Senado Federal.

..patina

O estudo resume o quadro de incertezas econômica e política em breve frase: “O pano de fundo não melhorou e os riscos de um cenário mais pessimista aumentaram”.

CVM no alvo

A Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização, Controle e Defesa do Consumidor (ufa!) quer explicações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) sobre falhas das empresas de auditoria externa contratadas pela Petrobras.

Ah, Price..

O senador Ataídes Oliveira (PSDB-TO) quer saber se o TCU investiga irregularidades denunciadas por essas empresas. “A Price disse nos balanços que a Petrobras era uma empresa viável e com as contas regulares”, afirma o tucano.

Brasiiill

A Parada Gay de SP, que começou como movimento de protesto, virou um Carnaval fora de época. Tem mais ‘piranhas’ a caráter que os tradicionais blocos de rua.

