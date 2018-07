Senadores fizeram inspeção e visitaram o ex-presidente Lula na sede da Polícia Federal, em Curitiba

Integrantes da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado fizeram uma vistoria na Superintendência da PF (Polícia Federal), em Curitiba, na tarde de terça-feira (17). Eles também visitaram o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e outros presos. Os senadores disseram que as condições do local são adequadas e que o ex-presidente está confiante em demonstrar a inocência. Lula está preso na sede da PF desde 7 de abril.

A inspeção foi autorizada na quarta-feira (11) pela juíza substituta Carolina Moura Lebbos, da 12ª Vara da Justiça Federal de Curitiba. A solicitação de vistoria, segundo a juíza, foi a quarta feita por comissões parlamentares desde a data da prisão. Conforme o despacho, a população carcerária do país é de cerca de 700 mil presos, “grande parte em estabelecimentos prisionais que operam muito além do limite de suas capacidades físicas e estrutural”.

“Não há informação recente de diligências seguidamente realizadas por Comissões do Congresso Nacional em tais estabelecimentos, diversamente do verificado em relação ao ora executado”, afirmou a juíza.

Manuela

Depois do fracasso da negociação de uma aliança com o PDT, de Ciro Gomes, dirigentes do PCdoB terão um encontro decisivo com o comando do PT, nesta quinta-feira (19). A expectativa é que Manuela D’Ávila possa vir a ser vice de Lula na disputa de 2018, abrindo mão de seu projeto presidencial; outra hipótese é a formação de uma frente única dos partidos de esquerda, no Rio Grande do Sul, para que ela seja candidata ao governo estadual. “Somos aliados históricos, queremos muito o PCdoB e eles têm uma possibilidade real de indicar a vice”, aponta um dirigente do PT.

Na terça (17), houve um encontro entre dirigentes do PCdoB e do PDT, de Ciro Gomes, em que não se chegou a um acordo. Depois disso, a própria Manuela afirmou que o campo progressista terá quatro candidaturas independentes em 2018: a dela, a de Lula (ou de seu eventual substituto), a de Ciro Gomes e a de Guilherme Boulos. No entanto, PT e PCdoB estiveram juntos em todas as disputas presidenciais desde 1989 e são aliados históricos e é muito provável que a aliança se repita.

Pesquisa

O Instituto Paraná Pesquisas divulgou na manhã desta quarta (18) pesquisa sobre as preferências do eleitorado de São Paulo no pleito presidencial de outubro. No Estado, onde o PT apresenta historicamente grande dificuldade nas eleições, Lula lidera (21%) em empate técnico com Jair Bolsonaro (21,1 %). Em seu reduto, Geraldo Alckmin continua amargando o terceiro lugar, como vem acontecendo em pesquisas de outros institutos: tem 16,4%.

Depois deles, aparece a opção “nenhum” (15,9%) e, a seguir, Marina (8%), Ciro (4,9%), Alvaro Dias (4,1%), João Amôedo (1,3%), Boulos (0,9%), Manuela (0,9%), Meirelles (0,8%), Rodrigo Maia (0,5%) e Flávio Rocha, que já desistiu, 0,4%. Indecisos são 3,8%.

Num cenário sem Lula: Bolsonaro (22,3%), nenhum (21,9%), Alckmin (19%), Marina (10,4), Ciro (8,1%), Álvaro Dias (4,5%), Fernando Haddad (4%), Amôedo (1,4%), Manuela (1,2%), Boulos (1,1%), Meirelles (),9%), Maia (0,6%), Flávio Rocha (0,4%). Indecisos são 4,5%.

A pesquisa perguntou aos entrevistados sua opinião sobre o governo Temer. 78,1% consideram o governo ruim ou péssimo (60,8% de péssimo).

