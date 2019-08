Senadores se armam para a sabatina de Eduardo Bolsonaro para a embaixada do Brasil nos Estados Unidos

Os senadores começam a se armar para a batalha da aprovação, ou não, de Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) para a embaixada do Brasil nos Estados Unidos. O senador Nelson Trad (PSD-MS), que preside a Comissão de Relações Exteriores, onde Eduardo será sabatinado, fez um levantamento de todas as pessoas que já foram indicadas para embaixadas e não eram diplomatas de carreira. Encontrou 13 nomes.

Na lista estão o banqueiro Walther Moreira Salles, que foi embaixador em Washington no governo de Getúlio Vargas, o ex-governador do Rio Amaral Peixoto, que ocupou o mesmo cargo no governo de Juscelino Kubitscheck, e Lutero Vargas, filho de Getúlio, que foi embaixador em Honduras no governo de João Goulart.

Ele listou também casos da história recente: Delfim Netto foi embaixador em Paris no governo de Ernesto Geisel; o ex-governador do Distrito Federal José Aparecido foi embaixador em Lisboa no governo de Itamar Franco – que, por sua vez, representou o Brasil na OEA (Organização dos Estados Americanos) na gestão de Fernando Henrique Cardoso e foi embaixador em Roma no governo Lula.

A oposição também se arma. O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) apresenta na sexta relatório favorável ao projeto que exige que apenas diplomatas de carreira possam ser indicados ao cargo de embaixador. A proposta foi apresentada pelo senador Álvaro Dias (Podemos-PR).

Apoio máximo

Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) afirmou nesta quinta-feira (15) que a indicação dele para a embaixada do Brasil nos Estados Unidos será feita quando ele tiver o “máximo de apoio” entre os senadores. Filho do presidente Jair Bolsonaro, Eduardo tem percorrido os gabinetes de senadores em busca de votos. Isso porque, quando a indicação for publicada no “Diário Oficial”, caberá ao Senado sabatinar o deputado e votar a indicação.

Bolsonaro tem dito desde julho que indicará o filho. Mais cedo, nesta quinta-feira, foi indagado sobre quando fará a indicação. O presidente, então, respondeu que a imprensa deveria questionar o próprio Eduardo. “Melhor momento [para a indicação] será quando nós tivermos o máximo de apoio possível”, afirmou o deputado. Segundo o deputado, os parlamentares não expressaram opinião sobre a indicação. “Ou, se expressam, eu prefiro não comentar”, acrescentou.

“Estou muito esperançoso, as conversas que eu tenho tido são animadoras e eu acredito que vai dar tudo certo”, disse. “É a praxe a gente visitar, nós candidatos a embaixadores, é comum visitarmos os senadores. Estou seguindo o ritual”, completou.

