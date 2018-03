Senar 360°: jogo de roleta testa conhecimento de visitantes da Expodireto e distribui prêmios

Uma disputa que mistura sorte e conhecimento está movimentado a Expointer 2018. O Senar 360° é um jogo em que três participantes giram uma roleta que tem várias opções ligadas ao agronegócio. Em seguida, os participantes devem responder perguntas sobre a categoria selecionada. Acertando, o participante marca pontos. Instrutores complementam as respostas corretas ou esclarecem os enganos. É preciso sorte para não cair em opções como “perder todos os pontos” ou “perder a vez”. Quem vencer, ganha um tablet.

Renir Resener, agrônomo, chegou à Expodireto 2018 já preparado: um amigo comentou, ainda em 2017, que foi premiado durante o Jogo do Campo, jogo da velha gigante que o SENAR-RS apresentou na edição daquele ano. Por isso, logo depois da abertura dos portões, ele resolveu conferir qual seria a novidade do estande neste ano. E deu sorte: foi selecionado para participar do jogo Senar 360° e ainda saiu vencedor:

“O tablet será útil, assim como o conhecimento que adquiri durante o jogo. Mesmo as respostas que errei valeram, porque são assuntos que não irei mais esquecer”, esclarece o engenheiro agrônomo que participou da maioria das edições da Expodireto.

A proposta do jogo é justamente atrair visitantes e, de forma lúdica, passar novos conhecimentos sobre a atividade rural, além de apresentar os cursos do SENAR-RS, esclarece o superintendente do SENAR-RS, Gilmar Tietböhl. Serão sete partidas por dia em cada um dos cinco dias da feira. Para participar, é necessário se inscrever logo antes da partida. Os jogadores são selecionados por sorteio.

