SENAR 360°: jogo estimula visão global das propriedades rurais na Expodireto

Ampliar a visão do produtor rural sobre a sua propriedade é a proposta de um jogo que o SENAR-RS levará à Expodireto Cotrijal 2018. A cada rodada, três jogadores disputarão prêmios em uma atração que envolve uma roleta gigante. Ao girar o disco de três metros de diâmetro, o jogador terá a chance de responder perguntas sobre 12 áreas técnicas que valerão pontos. Cada resposta certa garante pontos e o primeiro participante a atingir 25 pontos leva o prêmio. Mas, além de conhecimento, será preciso contar com a sorte, já que além das áreas técnicas a roleta conta com opções como “passar a vez” e “perder todos os pontos”.

Para aprofundar o conhecimento dos participantes e dos visitantes ao estande do SENAR-RS, doze técnicos acompanharão o jogo, revelarão as respostas corretas e darão explicações sobre as áreas de conhecimento. Quem tiver dúvidas ou descobrir a necessidade de aprofundamento nos temas tratados poderá buscar cursos do SENAR-RS em sua região. As perguntas versarão sobre as áreas Tecnologia da aplicação de defensivos agrícolas, Segurança e saúde no trabalho rural, irrigação, agricultura de precisão, grandes culturas anuais, gestão rural, bovinocultura de leite, alimentação e nutrição humana, apicultura, saúde humana, horticultura e educação ambiental. Cada questão contará com quatro alternativas e os participantes terão 25 segundos para responder.

De acordo com o superintendente do SENAR-RS, Gilmar Tietböhl, a ideia é reforçar com o produtor rural a necessidade de pensar a atividade agropecuária de uma forma ampla, em 360°, considerando tanto aspectos técnicos do meio rural quanto gestão, segurança, saúde e meio ambiente: “a brincadeira também demonstra a amplitude de cursos que o SENAR-RS oferece, já que os participantes poderão interagir com os técnicos de diversas áreas durante a atividade. A proposta de um desafio lúdico já foi testada no ano passado, com o Jogo do Campo, e mostrou que o produtor está aberto a explorar novas formas de expandir o seu conhecimento”.

Serão sete partidas por dia, ao longo dos cinco dias de Expodireto, totalizando 35 disputas ao longo do evento. O ganhador levará para casa um tablet e os demais participantes ganharão um brinde. Os participantes serão escolhidos por sorteio logo antes de cada partida. A Expodireto Cotrijal acontece de 5 a 9 de março em Não-Me-Toque.

Horários das competições durante a Expodireto 2018:

Os jogos acontecem entre 05 e 09 de março. Todos os dias das 10h às 12h, de hora em hora e no turno da tarde entre 13h30 e 16h30, também de hora em hora.

Deixe seu comentário: