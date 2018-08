SENAR comemora seus 25 anos de atividades nesta quarta-feira (29) na Expointer

O SENAR-RS, Integrante do Sistema Farsul, completa 25 anos de atividades e celebra a data na sua casa, na Expointer nesta quarta-feira (29), às 19h. Na programação, os visitantes conhecerão detalhadamente a história da instituição. Na sequência, haverá o pronunciamento de autoridades, seguido de um coquetel. O SENAR – RS é referência em aprendizagem rural, tendo construído sua trajetória em bases sólidas que contribuem na formação do homem do campo e para a sua qualidade de vida e de serviços prestados.

