SENAR garante inúmeras atrações ao público nesta Expointer 2018

A fim de estimular iniciativas de inovação no campo e estreitar o relacionamento com o público rural, o SENAR-RS preparou uma diversificada programação para a 41ª Expointer. No ano que completa 25 anos, a Instituição irá promover oficinas e palestras técnicas que prometem, como sempre, reunir grande público no evento.

A Oficina de Bovinocultura de Corte acontecerá em um espaço no formato de arena, onde serão realizadas palestras diárias sobre técnicas de manejo para agregar maior eficiência ao rebanho de terneiros e expectativas do mercado de produção, além de um resgate histórico da iniciativa que já reuniu mais de 20 mil produtores rurais pelo Estado. A ação integra o Fórum Permanente do Agronegócio, realizado em parceria com o Sistema FARSUL e Casa Rural. A estrutura estará localizada no Pavilhão de Ovinos e Bovinos de Corte da feira. Técnicos do SENAR-RS irão tratar de temas referentes à produção de terneiros, como Estratégias de Desmame, Bem-estar Animal, Melhoramento Genético, Seleção de Touros Melhoradores, entre outros. As palestras serão às 10h, 11h30, 13h30 e 16h.

A Oficina de Ovinos oferecerá orientação a produtores e visitantes sobre o emprego de técnicas inovadoras para diagnóstico de gestação e avaliação de carcaças. No local, instrutores do SENAR-RS irão demonstrar diferentes formas de uso da tecnologia no manejo de rebanho, realizando demonstrações com animais. Os profissionais também esclarecerão dúvidas do público a respeito do uso da ultrassonografia, bem como sobre qualidade sanitária, seleção, cruzamentos, raças, entre outros pontos. A programação ocorrerá também em uma estrutura montada no Pavilhão Ovinos e Bovinos de Corte da feira, com duas palestras diárias, às 10h45 e às 14h30.

O Salão do Empreendedor terá uma estrutura de 800 m² convidativos para todo o público da Expointer. Em uma espécie de mercearia-modelo, serão expostos os diferentes produtos resultantes e com valor agregado das três cadeias selecionadas – carne, vinhos e espumantes e soja. No local, que incentiva a interação, o visitante poderá conhecer a história da criação de gado nos campos gaúchos, as técnicas aplicadas, as melhorias que são utilizadas para qualificar rebanhos, visualizar a grande variedade de alimentos e outros produtos derivados da soja, além de aprender sobre a diversidade dos rótulos de vinhos e espumantes gaúchos. Nesse item, haverá explicações sobre as diferenças de uvas, processos e regiões, demostrando as vantagens dos diferentes “terroir” do Estado. O Salão do Empreendedor estará instalado no Pavilhão Internacional;

A Vitrine da Carne é uma das atrações mais visitadas da Expointer nos últimos anos. Na estrutura instalada no Pavilhão Internacional, haverá novamente uma estrutura para assistir demonstrações de consultores e mestres em cortes e tipos de carnes. Eles ensinam, ao vivo, e conforme programação, técnicas para obter excelentes experiências de consumo. Por exemplo, a desossa e a apresentação de diferentes cortes e modos de preparo de carnes selecionadas. A Vitrine da Carne é organizada pelo Sistema Farsul.

Deixe seu comentário: