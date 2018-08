SENAR-RS comemora seus 25 anos com mais de 10 milhões de capacitações para produtores rurais

A evolução e a produtividade no campo dependem de uma boa qualificação do produtor rural, e para contribuir com isso, o Sistema Farsul criou há 25 anos o SENAR-RS (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural). Com a entidade, mais de 10 milhões de pessoas já foram assistidas e capacitadas para desempenhar o trabalho no campo pelo Rio Grande do Sul.

Para celebrar a data, a diretoria do SENAR-RS, imprensa e convidados participaram de um coquetel na noite desta quarta-feira (29), no estande da entidade dentro da Expointer, no Parque Assis Brasil, em Esteio.

O superintendente do SENAR-RS, Gilmar Tietböhl, destacou os ganhos das famílias de baixa renda depois que a produção cresceu devido às capacitações realizadas junto ao Serviço. “Quando começamos, voávamos baixo e, graças ao pensamento estratégico e a expansão do conhecimento, o produtor está cada vez mais alcançando suas metas de trabalho”, afirma Tietböhl.

A infraestrutura utilizada para os cursos do SENAR, de acordo com o superintendente, eram muito pequenas. Logo no início, quase não existia alfabetização no meio rural, uma realidade totalmente diferente hoje em dia.”O SENAR é parte da minha história, jamais imaginei trabalhar em um lugar que me desse tanto retorno positivo”, destaca Tietböhl.

Atualmente, por ano, são capacitados mais de 450 mil alunos pelo SENAR-RS.

Na cerimônia de abertura, também falaram o secretário de Desenvolvimento, Pesca e Cooperativismo, Tarcísio Minetto, o prefeito de Esteio, Leonardo Pascoal, o presidente da Farsul, Gedeão Pereira,entre outras autoridades ligadas ao setor. (Marysol Cooper / O Sul)

