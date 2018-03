SENAR-RS: Curso Técnico em Agronegócio do formará primeira turma no Estado

A primeira turma do Curso Técnico em Agronegócio no Rio Grande do Sul está prestes a celebrar a sua formatura. Nesta sexta-feira (02), em Cruz Alta, 30 alunos estarão aptos a receber o certificado de conclusão do curso que tem por objetivo ampliar a qualificação de quem desenvolve suas atividades no meio rural para aumentar a eficiência do mercado agrícola e industrial. Promovido pelo SENAR-RS na plataforma Rede E-Tec, o curso tem duração de dois anos. Neste período, os alunos aprendem a identificar os segmentos das cadeias produtivas do setor agropecuários, avaliar os custos de produção e aspectos econômicos para a comercialização de novos produtos e serviços e idealizar ações de marketing.

– As aulas e os exercícios propostos tem a finalidade de contemplar os principais desafios que os alunos encontram nos negócios rurais em que atuam, principalmente no que diz respeito à gestão. É uma construção de conhecimento que acontece em conjunto e na prática, que pode ser prontamente aplicada, atendendo ao interesse de cada estudante, afirma Gilmar Tietböhl, superintendente do SENAR-RS.

Para atender às necessidades dos alunos que atuam em propriedades rurais por todo o Estado, 80% do curso é realizado à distância e 20% das aulas acontecem presencialmente em dois polos: Cruz Alta e São Sepé. O produtor Anderson Librelotto é um dos formandos da primeira turma. Ele percorre 120 km, a metade em estrada de chão, para chegar ao polo de Cruz Alta e garante que a possibilidade de fazer a maior parte do curso à distância foi o que viabilizou a sua participação. Librelotto revela que, desde o primeiro semestre, já começou a colocar em prática os ensinamentos do curso e colhe os resultados:

– Aprendemos trabalhar com planejamento, estratégia, dados e números. Antes o nosso comparativo era a cerca do vizinho. Se estávamos melhor que o vizinho já achávamos que estávamos bem. O curso abriu um mundo novo para mim, que envolve planejar estratégia de comercialização, comprar o adubo vários meses antes, olhar mercado todo dia, estudar um pouco sobre mercado internacional – afirma.

O curso Técnico em Agronegócio é reconhecido pelo MEC e pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA). O curso é dividido em três eixos: produção agropecuária, comercialização e marketing e assistência técnica e gerencial. Além de frequentar as aulas, os alunos produzem trabalhos de conclusão de curso em várias modalidades: artigos científicos, relatórios técnicos e revisões bibliográficas. A ligação entre teoria e prática levou a Rede E-Tec a ser eleita como um dos cinco melhores programas de Ensino à Distância do mundo com o prêmio Learning Technologies Awards concedido, anualmente, em Londres.

Regis Agnelo Altmayer escolheu a comercialização da soja como tema e também já realizou diversas mudanças na propriedade em que atua, em relação à gestão, seguindo o que estudou. Segundo ele, além do conteúdo das aulas, a troca com os colegas enriquece o aprendizado:

– A nossa turma é bastante variada, cada um conta o que passa no período entre os encontros. Mesmo sendo boa parte do curso à distância, a turma interage muito, o professor aborda aquilo que cada um trabalha na prática – exemplifica o produtor que tem entre seus colegas vendedores que trabalham em áreas afins, advogados, professores, administradores, contadores e outros produtores rurais.

O Curso é voltado para estudantes com ensino médio completo. Tem por objetivo formar profissionais habilitados na aplicação dos procedimentos de gestão e de comercialização do agronegócio, visando os diferentes segmentos e cadeias produtivas da agropecuária brasileira. O Rio Grande do Sul conta com dois polos, Cruz Alta e São Sepé, onde 222 alunos estão matriculados. Em março, começam novas turmas. A seleção ocorre duas vezes ao ano.

