SENAR-RS divulga vencedores do concurso Agrinho 2017

O SENAR-RS divulgou nesta terça, a lista de trabalhos vencedores do Programa Agrinho 2017 nas etapas regional e estadual. Foram eleitos os melhores trabalhos em 11 categorias, de cada uma das dez regiões atendidas pelo Programa, além de serem escolhidos os vencedores na etapa Estadual.

Mais de nove mil trabalhos foram recebidos pelo SENAR-RS tratando do tema saúde. É o maior número de trabalhos recebidos nos 15 anos de execução do Agrinho, segundo o superintendente do SENAR-RS, Gilmar Tietböhl: “O engajamento das escolas do meio rural demonstra a importância de discutir temas ligados ao desenvolvimento social desde cedo. Usando linguagem e ferramentas próprias para a idade, os alunos usam a oportunidade para refletir sobre a saúde de forma lúdica e levam essa mensagem para a comunidade onde vivem, contribuindo para a busca por uma boa qualidade de vida”.

Dos mais de nove mil trabalhos recebidos pelo SENAR-RS, cerca de sete mil atenderam aos requisitos do programa e foram avaliados por uma banca composta por dez pessoas. A análise foi concluída na sexta-feira, 10/11, com a apresentação dos critérios técnicos e dos principais trabalhos ao chefe da divisão técnica do SENAR-RS, João Augusto Telles e à coordenadora de Promoção Social, Sandra Vieira. Participaram da comissão julgadora representantes do SENAR-RS, Dow AgroSciences, Sebrae, Secretaria da Educação, além de profissionais das áreas da saúde e da educação. – Foi um resultado muito satisfatório. Além do volume de trabalhos recebidos, os textos, desenhos e experiências pedagógicas se destacaram pela qualidade, com contribuições representativas do tema que estávamos tratando – avalia Telles.

O Agrinho é um programa voltado para crianças e professores de escolas públicas, municipais e estaduais. Os alunos são convidados a desenvolver desenhos e textos com uma temática específica, ligada ao desenvolvimento. Conheça os vencedores por meio do site www.senar-rs.com.br<http://www.senar-rs.com.br>

Deixe seu comentário: