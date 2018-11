SENAR-RS lança cartilha e palestra sobre saúde do homem no Novembro Azul

A saúde do homem é o tema de uma nova palestra que está sendo preparada pelo SENAR-RS. O conteúdo fará a sua estreia no dia 7 de novembro, em Palmeira das Missões. A proposta está inserida no contexto do novembro azul, mês que busca lembrar a importância dos cuidados preventivos em relação ao câncer de próstata. No dia 22 de novembro, a palestra será levada aos municípios de Três de Maio, no turno da manhã, e Alegria, na parte da tarde.

Além da palestra, o SENAR-RS elaborou uma cartilha de bolso que traz orientações sobre higiene, prevenção, exames e tratamos que lidam com questões de saúde que são específicas aos homens. No entanto, a proposta é abrir o espaço para que tanto homens quanto mulheres possam participar, já que frequentemente são as mulheres que incentivam os homens a cuidar da própria saúde e a consultar médicos em caráter preventivo.

Se descoberto na sua fase inicial, o câncer de próstata tem 95% de chance de cura e o tratamento é bem menos complexo do que aquele aplicado em estágios avançados da doença. Por apresentar sintomas tardiamente, é necessário que os homens façam exames preventivos a partir dos 50 anos, ou até mesmo mais cedo caso estejam em algum dos grupos mais suscetíveis à doença.

