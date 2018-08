SENAR-RS lança na Expointer livro do historiador Alcy Cheuiche. Obra marca os 25 anos da instituição

No dia da abertura da 41ª Expointer, sábado (25), o SENAR-RS, integrante do Sistema Farsul, lança oficialmente na Casa da Farsul, no Parque Assis Brasil, às 18h30min, o livro AGROPECUÁRIA – Vocação Rio Grandense de todos os tempos, de autoria de Alcy Cheuiche. A obra foi produzida em comemoração aos 25 anos do SENAR no Rio Grande do Sul.

O superintendente do SENAR-RS, Gilmar Tietböhl, ressalta o livro como um retrato de como nasceu a agropecuária no RS e como atualmente constitui sua importância no quadro econômico, cultural e social do Estado. “Ao propormos esse livro, focamos em promover um conteúdo de fácil acesso, rico em informações e imagens, a fim de ressaltar a ligação que todos nós gaúchos temos com o campo. Sem dúvida, será um excelente material para pesquisas, inclusive de estudantes do ensino fundamental e médio de nossas escolas”.

Com 304 páginas e a cores, a obra chega ao mercado em dois idiomas, português e espanhol.

