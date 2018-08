SENAR-RS lança programa Deriva Zero nesta quarta-feira (22), no Sindicato Rural de Dom Pedrito

Reduzir a deriva e assim promover a segurança e a eficiência na aplicação de agrotóxicos é o objetivo de um novo programa que o SENAR-RS lança em parceria com a Secretaria da Agricultura do RS, CREA-RS e MAPA. O Deriva Zero combinará uma série de ações com foco prático para reduzir os índices de deriva nos municípios onde este problema tem sido identificado. O programa será lançado na quarta-feira, 22/08, em Dom Pedrito, com a presença do chefe da Divisão Técnica do SENAR-RS, João Augusto Telles, além de representantes das entidades parceiras.

Nas ações de sensibilização, um técnico do SENAR-RS fará uma palestra em que falará sobre as Boas Práticas no uso da tecnologia de aplicação com o objetivo de contribuir para que a pulverização atinja o alvo com precisão. Isso depende de uma série de fatores, como a calibragem correta dos equipamentos, escolha dos bicos, pressão aplicada até a observação das condições climáticas, entre outros aspectos.

Para ilustrar melhor a questão, o SENAR-RS levará um veículo itinerante equipado com um simulador de deriva. O equipamento recria todos os passos de uma aplicação, contando inclusive com um túnel de vento para exemplificar como este fator pode afetar a deriva e exige o monitoramento, adequação dos equipamentos e até um reagendamento da aplicação em alguns casos.

O programa Deriva Zero prevê consultorias em grupo para trabalhar as boas práticas no uso de defensivos agrícolas e consultorias individuais nas propriedades que desejarem aprofundar o treinamento para ter um resultado mais eficiente. As consultorias em grupo podem receber de 10 a 20 pessoas por vez.

A abertura do programa acontecerá no dia 22 de agosto, às 9h, no Sindicato Rural de Dom Pedrito. A primeira ação tem a duração prevista de quatro horas. Depois de Dom Pedrito, os municípios de São Gabriel e Vacaria serão os próximos a receber a sensibilização do programa.

