SENAR-RS levará tecnologia e oficinas à 40ª Expointer

O SENAR-RS aproximará o homem do campo das principais tecnologias disponíveis para o cuidado com bovinos na 40ª Expointer, a ser realizada a partir de 26 de agosto, em Esteio. No pavilhão dos bovinos de corte, haverá um espaço dedicado a mostrar as últimas tecnologias lançadas no monitoramento de animais e até mesmo inovações ainda em desenvolvimento.

Em tempo real, os visitantes poderão observar uma dinâmica de confinamento, em que serão registrados dados de consumo de água e ração, tempo de ruminação e de ócio, entre outros parâmetros, de dois animais. O sistema permite ao criador ter um controle melhor da produtividade e melhorar a gestão no campo. Uma coleira equipada com um chip transmitirá todos os dados a um software, que além de compilar as informações, ainda fará a sugestão da melhor estratégia para o tratamento do animal. Por exemplo, o sistema indica quando o animal atingiu o ponto ideal para o abate e quando a manutenção do animal deixa de ser economicamente favorável. As informações podem ser acessadas de forma remota, permitindo ao produtor um maior controle sobre a produtividade mesmo à distância.

Haverá ainda uma vitrine com tecnologias que são úteis no campo, como drones e sensores de qualidade que monitoram aspectos como a qualidade do pasto. Será exibida ainda uma pistola automática que calcula o peso do animal e injeta uma dose precisa de substância para o controle de parasitas, evitando assim que o produtor exagere ou subdimensione a dose, dois problemas que podem aumentar a resistência de parasitas aos métodos de controle.

Os instrumentos fazem parte do desenvolvimento da pecuária digital que contempla o uso de informações precisas para a tomada de decisões relativas à gestão e ao manejo da propriedade rural. De acordo com o chefe da Divisão Técnica do SENAR-RS, João Augusto Telles, além de apresentar ao produtor as tecnologias que estão ao seu alcance, o SENAR-RS também pretende demonstrar que há formas de aplicar a tecnologia para aumentar a produtividade do campo, inclusive soluções de baixo custo que estão ao alcance de todos os produtores: “queremos mostrar que a pecuária de precisão está disponível para todos os tipos de propriedade. É importante o produtor ter o controle sobre sua produção, o que pode ser feito de forma manual ou com o auxílio de equipamentos eletrônicos. O fundamental é que o produtor saiba como essa informação pode favorecer aspectos de manejo e até mesmo de gestão para melhorar a produtividade”, afirma

O espaço do pavilhão de bovinos receberá ainda palestras técnicas e oficinas do SENAR-RS. Serão pelo menos quatro atividades por dia, que tratarão da pecuária digital, em parceria com a Embrapa. As palestras ocorrerão todos os dias da feira às 10h, 11h30, 14h e 16h no Espaço Pecuária Digital.

Compartilhe

Deixe seu comentário: