SENAR-RS realiza evento para incentivar busca por qualidade na pecuária. Seminário “Para Onde Irão os Novilhos?” chega a São Lourenço do Sul nesta quinta-feira (12)

Produzir com cada vez mais qualidade para garantir espaço em mercados nobres é o desafio dos produtores de bovinos de corte do Rio Grande do Sul. Para apoiar os pecuaristas nesta missão, o SENAR-RS leva a São Lourenço do Sul o evento “Para Onde Irão os Novilhos?” que compõe a 97ª

Etapa do Fórum do Agronegócio nos dias 12 e 13 de julho. As atividades têm como objetivo incentivar a busca por qualidade para viabilizar a continuidade da produção, que perde espaço para outras culturas como a soja.

Os participantes poderão visitar propriedades e conhecer as técnicas aplicadas no Condomínio Granja Araçá, Fazenda Alto Alegre e na Fazenda Pérola Negra. No segundo dia, será a vez de assistir palestras e debater com técnicos e acadêmicos assuntos como a necessidade dos novilhos precoces, planejamento forrageiro para recria e terminação, suplementação, controle de carrapatos, além de tendências de mercado e questões de exportação de gado vivo.

A entrada é gratuita. Inscrições através do site casaruralrs.com.br<http://www.casaruralrs.com.br/> ou pelo telefone 51 3221 – 6460.

