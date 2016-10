SENAR-RS realiza oficina sobre ovinocultura e método Tally-hi na 67ª EXPOROSUL em Rosário do Sul

Orientações sobre boas práticas na produção de ovinos. A prática da técnica da tosquia, será repassada aos participantes da oficina do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR-RS) sobre Ovinocultura – Tosquia de Ovinos – Método Tally-Hi que acontecerá dias 08 e 09/10 na 67ª EXPOROSUL em Rosário do Sul. O método Tally hi é uma técnica australiana que permite a esquila das ovelhas de forma mais rápida que o método tradicional, proporcionando maior conforto para os animais e ganho de produtividade.

A atividade com o instrutor Leôncio Peres Garcia será no Parque de Exposições Ananias Vasconcellos. Não há necessidade de inscrição prévia.

