SENAR-RS tem programação especial durante a 42ª Expointer

O SENAR-RS marcará presença na 42ª edição da Expointer com uma ampla e diversificada programação de 24 de agosto a 1º de setembro. Estão previstas oficinas, bate-papos, capacitações, palestras e atendimento ao público em diferentes pontos do Parque Estadual de Exposições Assis Brasil com temas que estão sendo trabalhados em ações no interior do Estado.

Os visitantes poderão conhecer mais sobre o Programa Deriva Zero em oficinas que tratarão da aplicação correta de defensivos agrícolas. O SENAR-RS levará um simulador de deriva com tecnologia a laser que demonstra como as diferentes condições podem impactar o resultado das aplicações. As oficinas serão realizadas oito vezes ao dia no Pavilhão Internacional, com a demonstração de várias tecnologias. No mesmo espaço, serão divulgadas as ações institucionais do SENAR-RS, juntamente com iniciativas dedicadas à saúde do homem e da mulher do campo. Enfermeiras atenderão ao público com orientações de saúde, verificações de pressão arterial, o peso e a altura, calculando o índice da massa corporal, por exemplo, remetendo aos recém lançados programas de Saúde do Homem e Saúde da Mulher.

Uma novidade neste ano, a tradicional Casa do SENAR-RS abrigará também as ações, como, a arena de debates com espaço para receber cerca de 100 pessoas, que será usada para abordar temas de relevância para o agronegócio, numa parceria com o Canal Rural. Entre as atividades previstas, está uma audiência pública com o Senador Luis Carlos Heinze que abordará projetos de lei que são de interesse dos produtores rurais gaúchos.

Também na Casa, será montada uma cozinha para a realização de oficinas sobre produção de alimentos à base de arroz e derivados, uma ação para valorizar este alimento nutritivo que serve como alternativa a pessoas alérgicas ou intolerantes ao glúten. Instrutoras darão dicas sobre alimentação saudável e farão degustações com os visitantes.

No Pavilhão de Ovinos e Bovinos de Corte, o bem-estar animal é o foco das ações do SENAR-RS. O objetivo é demonstrar que o cuidado com os animais é fundamental para uma maior produtividade e qualidade da carne e apresentar os cursos do SENAR-RS voltados ao tema.

Confira as atividades

Oficina Deriva Zero – As consequências da deriva, provocada por erros na aplicação de produtos químicos na lavoura, têm rendido polêmicas e discussões entre diversos setores do agronegócio. Como parte da solução para este problema, o SENAR-RS criou o Programa Deriva Zero, que capacita os aplicadores para evitar que partículas de defensivos caiam fora do alvo. Na Expointer, uma oficina irá exemplificar como a aplicação de produtos fitossanitários sem a regulagem adequada dos equipamentos ou sob condições meteorológicas impróprias pode trazer prejuízos ao produtor. Serão oito oficinas diárias realizadas no Pavilhão Internacional com demonstrações de diferentes tecnologias para a aplicação correta dos defensivos agrícolas. Horários das palestras: 10h, 11h, 12h, 13h30, 14h30, 15h30, 16h30 e 17h30;

Oficinas saúde e bem-estar – No espaço do SENAR-RS no Pavilhão Internacional, enfermeiras darão orientações aos visitantes da Expointer sobre saúde e bem-estar. Entre os serviços, estão verificações de pressão arterial, de peso e altura, com cálculo do índice da massa corporal dos visitantes;

Oficina Vitrine de Alimentos – Essa iniciativa visa extrair o máximo de versatilidade e valor nutricional do arroz e seus derivados, levando em conta a higiene, o preparo e o armazenamento do ingrediente. As oficinas ocorrem em uma cozinha montada na Casa do SENAR-RS, onde duas nutricionistas dão dicas sobre alimentação saudável e aos visitantes será ofertada a degustação dos alimentos;

Oficinas de bem-estar animal – A atividade, que acontece no Pavilhão de Ovinos e Bovinos de Corte, tem como objetivo demonstrar que o cuidado com os animais para minimizar qualquer tipo de estresse é fundamental para uma maior produtividade e qualidade da carne. Entre os temas abordados pelos técnicos do SENAR-RS estão a capacitação de mão-de-obra, práticas de manejo do rebanho e sistemas de produção que respeitam o bem-estar. Horários das palestras: 10h, 11h30, 13h30 e 15h30;

Eventos sobre inovação

Talks: conversas e palestras com foco em inovação serão promovidas na Arena da Inovação;

Startups: nove startups focadas no agro irão demonstrar produtos e serviços. Haverá interação com o público;

Sebrae Like a Farmer: batalha envolvendo 24 startups voltadas ao agronegócio. As ideias de cada uma delas serão avaliadas por uma banca e as melhores irão avançar para as etapas seguintes, até que restem três classificadas;

