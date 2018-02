Senegal abre consulado no RS

Os imigrantes senegaleses residentes no Rio Grande do Sul vão poder contar com um departamento oficial do seu país em Porto Alegre. A abertura de um consulado foi anunciada formalmente pela cônsul honorária do Senegal no Estado, Reginete Souza Bispo. O comunicado aconteceu em encontro com o governador José Ivo Sartori, no Palácio Piratini, nessa segunda-feira.

