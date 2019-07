As autoridades do Senegal apreenderam 798kg de cocaína escondida em carros transportados por um navio proveniente do Brasil, informou no domingo (30) a autoridade de alfândegas do país, segundo a agência Reuters. A droga foi achada em 15 veículos de um lote de dezenas de automóveis novos da marca Renault que foram transportados na embarcação vindos de Paranaguá (PR).