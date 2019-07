Senegal apreende 800 kg de cocaína escondidos em carros vindos do Brasil

A alfândega do Senegal apreendeu cerca de 800 kg de cocaína procedentes do Brasil e escondidas em veículos a bordo de um navio no porto de Dacar. As informações são do jornal Folha de S. Paulo.

Outros 238 kg de cocaína foram apreendidos em 26 de junho, também escondidos em veículos novos, em um navio oriundo do porto brasileiro de Paranaguá, com destino a Luanda.

Ao menos 15 pessoas de nacionalidade senegalesa foram presas em conexão com o último caso, segundo a imprensa local.

As apreensões de cocaína são comuns no Senegal, um dos principais pontos de trânsito para passageiros e mercadorias na África Ocidental.

A apreensão recorde de cocaína no Senegal ocorreu em julho de 2007, com cerca de 2,4 mil toneladas.

Vários cidadãos latino-americanos foram presos, julgados e sentenciados.

Copa Africana de Nações

Em meio à Copa América no Brasil e à Copa do Mundo feminina na França, competições que disputam e dividem a atenção da mídia, acontece desde o dia 21 a Copa Africana de Nações.

Na disputa há mais seleções do que na última edição (eram 16, agora são 24) e três países estreantes: Burundi, Madagáscar e Mauritânia.

Outra novidade é o período de realização. Costumeiramente agendada para o começo do ano, a competição avançou alguns meses. Desse modo, disputada no período de intertemporadas, não desfalca as agremiações europeias no meio de seus respectivos campeonatos.

A sede é o Egito, que se propôs a tapar o buraco deixado por Camarões, país que, com problemas de infraesfrutura e segurança, teve cassado em novembro o direito de abrigar a Copa.

Com essa mudança, os camaroneses (apelidados de Leões Indomáveis) defendem o título conquistado no Gabão, em 2017, na terra dos Faraós (apelido da seleção egípcia).

A mascote da Copa, aliás, é Tut, um garoto-faraó inspirado no famoso Tutancâmon.

Na final de dois anos atrás, Camarões superou justamente o Egito, por 2 a 1 (Elneny abriu o placar, mas os camaroneses viraram com Nkoulou e Aboubakar).

Quatro cidades recebem jogos: a capital, Cairo (local do jogo de abertura, Egito x Zimbábue, e da decisão, no dia 19 de julho, uma sexta-feira), Alexandria, Suez e Ismailia.

São considerados favoritos os anfitriões (que contam com o craque do Liverpool Mohamed Salah), os senegaleses (de Sadio Mané, também do Liverpool, o atual campeão europeu), os nigerianos, os ganenses e os marroquinos, de acordo com análises da britânica BBC e da alemã Deutsche Welle.

No ranking da Fifa divulgado há sete dias, a seleção africana mais bem colocada é o Senegal, no 22º lugar. A Tunísia aparece em 25º, e no top 50 também estão Nigéria (45º), Marrocos (47º), Congo (49º) e Gana (50º). As piores na lista de 211 nações são Tanzânia (131ª) e Burundi (134º).

