SENGE discute Impacto da Reforma Previdenciária em painel da engenharia

No dia 11 de abril o Sindicato dos Engenheiros promove através do seu Conselho Técnico Consultivo a primeira edição dos Painéis Engenharia 2017 com o tema “Impacto da Reforma Previdenciária – Teu Futuro em Risco”. O evento acontece a partir das 19h no auditório do SENGE, com inscrições gratuitas.

Comprometido com os temas de interesse público e relevância social, o SENGE reunirá especialistas da área do Direito Previdenciário e Finanças Públicas para discutir os impactos da proposta de reforma apresentada pelo governo federal, que afetará o planejamento de vida de todos os cidadãos brasileiros em nome de uma suposta crise contábil e de um futuro colapso do sistema.

O primeiro painel será ministrado pela advogada Jane Berwanger, que irá abordar as contas da Seguridade Social. Berwanger é doutora em Direito Previdenciário, presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, professora e autora de várias obras nesta área.

Na sequência, o segundo painel discutirá a quem realmente interessa a Reforma da Previdência, ministrado pelo advogado Renato Von Muhlen, especialista em Educação e mestre em Direito pela Unisinos, com experiência de mais de 30 anos em matéria previdenciária.

O terceiro painel irá tratar sobre a reforma da previdência no contexto da política econômica do governo Temer. O tema será conduzido pelo doutor em Economia do Desenvolvimento, Volnei Picolotto, que integra o quadro de servidores da Secretaria Estadual da Fazenda e nos últimos anos aprofundou os estudos nas áreas de Desenvolvimento Humano e Finanças Públicas, com ênfase na Política Fiscal do RS.

O debate será mediado pelo coordenador do Conselho Técnico Consultivo do SENGE, Vinicius Galeazzi.

Confira a programação abaixo. As inscrições podem ser feitas pelo site.

18h30 – Credenciamento

19h00 – Abertura– Alexandre Wollmann, presidente do SENGE

19h15 – Painel 1: As contas da Seguridade Social – Jane Berwanger

19h45 – Painel 2: A quem realmente interessa a Reforma da Previdência – Renato Von Mühlen

20h15 – Painel 3: A reforma da previdência no contexto da política econômica do governo Temer – Volnei Picolotto

20h45 – Debates. Mediador: Vinicius Galeazzi

21h00 – Encerramento

