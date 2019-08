Senge realiza evento de segurança contra incêndio e transmite pelo Facebook

Com amplitude regional, o I Encontro Riograndense de Segurança Contra Incêndios chamará a atenção para o setor. O evento é promovido pelo Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul. Com apoio da UFRGS, Unisinos, PUCRS e Universidade de Coimbra o encontro acontecerá nesta quinta-feira (8), no Auditório do Sindicato (Av. Erico Verissimo, 960), em Porto Alegre.

O evento, que ocorre a partir das 13h, terá uma novidade: será transmitido ao vivo na página do Senge no Facebook. (LINK). As vagas presenciais se esgotaram poucos dias após a abertura das inscrições, limitadas à capacidade do espaço. Porém, todos os interessados poderão conferir na internet.

Para o Sindicato, o encontro oportuniza agregar as universidades, entidades e cadeia produtiva. A programação conta com a presença do pesquisador português, Dr. João Paulo Correia Rodrigues, da Universidade de Coimbra, da Dra. Angela Gaio Graeff, da UFGRS, do engenheiro Civil Alexandre Rava Campos, entre outros nomes importantes do meio.

Confira o cronograma das atividades:

13h – Credenciamento e Abertura;

14h – Segurança contra incêndios. Que futuro? – Prof. Dr. João Paulo Correia Rodrigues – Universidade de Coimbra / Portugal;

14h30 – Educar para Prevenir: Segurança Contra Incêndio nas Escolas – Prof.ª Dra. Angela Gaio Graeff – UFGRS;

15h – Cases em projetos, instalações, inspeções e manutenções em redes hidráulicas de combate a incêndio – Eng. Civil Alexandre Rava Campos – Rava Campos Engenharia – SENGE-RS;

15h30 – Risco de Incêndio nas Instalações Elétricas – Eng. Eletricista Gustavo Silva da Rocha – Doutorando Universidade de Coimbra / Portugal /SENGE-RS;

16h – Debate: Ensino e Pesquisa em Segurança Contra Incêndios – Mediador: Prof. Dr. João Paulo Correia Rodrigues – UC – Portugal;

16h30 – Coffee break;

17h – Controle dos Materiais de Acabamento e Revestimento: NBR 16626, IT 10, aplicações e cases – Prof. Msc. Fabrício Bolina – Unisinos – Doutorando Universidade de Coimbra / Portugal;

17h30 – Legislação: alcances, limites, entraves e soluções – Prof. Msc. Adão Villaverde – Escola Politécnica PUCRS;

18h – O desafio da convergência entre o exercício profissional e a segurança contra incêndios – Eng. Civil João Leal Vivian – Doutorando Universidade de Coimbra / Portugal;

18h30 – Segurança Contra Incêndios, uma experiência dos dois lados do balcão – Eng. Civil e Segurança do Trabalho Coronel Adriano Krukoski Ferreira;

19h – Avanços da Segurança Contra Incêndio no Brasil – Prof. Dr. Luiz Carlos da Silva Filho – UFRGS;

19h30 – Debate: Regulamentação em Segurança Contra Incêndio – Mediador Eng. Civil e Segurança do Trabalho Coronel Adriano Krukoski Ferreira;

20h – Encerramento.

Deixe seu comentário: