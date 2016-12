SENGE-RS debate dia 08, em Porto Alegre, Os Desafios da Sustentabilidade

O SENGE-RS (Sindicato dos Engenheiros do RS) mais uma vez reitera seu compromisso com a engenharia e a sociedade ao protagonizar a abordagem de temas relevantes ao desenvolvimento. Desta vez, para celebrar o Dia do Engenheiro, a entidade promove o seminário Desafios da Sustentabilidade, que acontece no dia 8, no Centro de Eventos do Plaza São Rafael, na Capital. O evento é voltado a profissionais dos segmentos vinculados ao tema, como engenheiros de todas as modalidades, geólogos, geógrafos, arquitetos, economistas, sociólogos, profissionais do setor público e da iniciativa privada; professores, estudantes e representantes das academias e instituições de pesquisa e extensão; representantes de prefeituras, órgãos públicos e entidades privadas; representantes de movimentos sociais e sindicais, investidores, autoridades, imprensa e público em geral. Inscrições gratuitas pelo site sengers.org.br.

