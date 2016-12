SENGE- RS piso salarial traduz duas conquistas na serra gaúcha

Mais duas conquistas pelo pagamento do Piso Salarial foram asseguradas nesta semana em ações ajuizadas pelo SENGE contra as empresas Endosul Pinturas Automotivas e Voges Metalúrgica, de Caxias do Sul.

O Sindicato recorreu de decisão de primeiro grau que reconhecia somente um profissional engenheiro como habilitado a receber o piso da categoria na Endosul. O Tribunal Regional do Trabalho acolheu a argumentação e reformou a sentença, estendendo a todos os empregados e ex-empregados que exerçam ou tenha exercido função privativa de engenheiro o direito ao Salário Mínimo Profissional.

Em relação a Voges Metalúrgica, o processo foi ajuizado em 2014, porém a empresa ignorou a audiência e tampouco apresentou sua defesa, e lamentavelmente a justiça determinou a extinção do processo. O Sindicato recorreu ao Tribunal Regional do Trabalho, que reformou a decisão de primeiro grau condenando a Voges ao pagamento do Piso Salarial para todos os seus engenheiros, com as devidas repercussões nos demais direitos empregatícios.

A mobilização pelo cumprimento da Lei Federal nº 4950-A/66, que rege o Salário Mínimo Profissional da categoria, tem sido impulsionada pelo SENGE com bastante vigor através de diversas ações judiciais. Embora o entendimento do Sindicato que a legislação determina a observância de 9 salários mínimos, consideramos satisfatória a fixação em 8,5 salários nas sentenças, sem dúvida um importante avanço.

Também vale ressaltar que a busca pelo direito à representatividade enquanto categoria diferenciada, a valorização profissional e o combate à negligência da titulação na Carteira de Trabalho como manobra para negar o cumprimento dos direitos dos engenheiros previstos em lei, também vêm obtendo sucesso.

