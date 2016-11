SENGE-RS sedia audiência pública da Frente Popular pela manutenção e fortalecimento do Grupo CEEE

Nesta segunda-feira (28), às 11h, o Sindicato dos Engenheiros sedia a audiência pública realizada pela Frente Parlamentar pela Manutenção e Fortalecimento do Grupo CEEE, presidida pelo deputado estadual Ciro Simoni (PDT).

O ato tem como objetivo discutir e propor ações visando garantir a CEEE como empresa pública do Rio Grande do Sul, com o governo do Estado sendo seu principal acionista controlador e responsável pela sua administração e gestão econômica, patrimonial e operacional.

MOBILIZAÇÃO EM DEFESA DA CEEE PÚBLICA

A Frente Parlamentar pela Manutenção e Fortalecimento do Grupo CEEE foi instalada no último dia 9 em ato no Salão Júlio de Castilhos da Assembleia Legislativa, resultado dos esforços do Sindicato dos Engenheiros e demais entidades representativas, com o apoio do Parlamento gaúcho. A mobilização em defesa da CEEE pública é uma das lutas nas quais o SENGE vem atuando com vigor, tanto em nível estadual quanto federal, tendo inclusive sediado as audiências públicas da Frente Nacional em Defesa da Renovação das Concessões, promovidas pela Câmara dos Deputados. O SENGE também segue atuante em articulações na Assembleia Legislativa tanto em defesa do quadro técnico da empresa, quanto visando garantir a capacidade de investimentos, a modicidade tarifária e a melhoria contínua dos serviços, que são essenciais à população e ao desenvolvimento do estado e do país.

