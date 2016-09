Senhor idoso de 73 anos, fã do Manchester United, morre 45 minutos depois de conhecer os jogadores do time

Um senhor idoso de 73 anos realizou seu último desejo antes de morrer dentro de sua casa. Torcedor do Manchester United, Paddy Lawler, que enfrentava câncer na próstata, recebeu a visita dos jogadores do time Marcus Rashford, Jesse Lingard, Ashley Young e Timothy Fosu-Mensah. Lawler faleceu 45 minutos depois dos atletas deixarem a residência do fã.

O câncer era terminal. Ciente de que não teria muitos dias de vida, Lawler e sua família externaram desejo de conhecer os atletas do Manchester United. A neta Kayleigh postou mensagem nas redes sociais sobre o último desejo do avô, recado que rapidamente se propagou.

“Por favor, pode todo mundo compartilhar a mensagem? Estou tentando reunir o máximo de jogadores para que venham visitar o meu avô”, escreveu. Comovida com a situação do torcedor, a diretoria do clube inglês solicitou aos jogadores que visitassem Lawler. Na visita, os jogadores presentearam a família do torcedor e autografaram uniformes.

