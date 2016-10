Senhor idoso de 83 anos faz história ao correr, pedalar e nadar durante mais de 16 horas sem parar para completar uma prova de atletismo

Um japonês de 83 anos entrou para história ao conseguiu completar seu primeiro Ironman. Foram 6h34 correndo, 8h06 pedalando e 1h41 nadando, sem parar. Hiromu Inada levou mais de 16 horas para conseguir completar seu primeiro Ironman no Havaí (EUA) dentro do tempo limite de 17h05 para sua categoria. O feito no triatlo lhe rendeu o recorde de pessoa mais velha a concluir a maior prova do Ironman.

