Senhora de 126 anos afirma que é a mulher mais velha do mundo

Maria Gonçalves dos Santos, 126 anos, pode ser a mulher mais velha do mundo atualmente e também a que viveu mais até hoje. Nascida em Salinas, cidade de Minas Gerais, no dia 24 de junho de 1890, ela foi deixada em um abrigo por um filho adotivo há 20 anos.

Maria tem dez anos a mais que a italiana Emma Morano, 116 anos, que desde maio desse ano ocupa o cargo de mais velha do mundo, segundo o Guinness World Records, o livro dos recordes. Dona Maria também desbanca a francesa Jeanne Louise Calment, que de acordo com o Guinness, detém o título de pessoa que mais tempo viveu em toda a história (ao menos comprovadamente): ela morreu em 1997, aos 122 anos e 164 dias de idade.

A família de dona Maria atualmente é formada por pessoas que convivem com ela em um abrigo no município de Medeiros Neto, na região sul da Bahia. “Nós gostamos muito dela aqui. Eu tenho ela como uma irmã mesmo, tenho muito carinho por ela”, destaca a cuidadora Ana Fernandes. Sem andar há cerca de um ano, desde que perdeu a firmeza nas pernas, Maria passa a maior parte do tempo deitada na cama. A memória e lucidez também foram se perdendo ao longo do tempo, mas de uma coisa ela nunca esquece: dá hora de comer.

“Ela pede, ‘eu quero fruta’. Ela pede e a gente traz, descasca a laranja, ela chupa com a mão dela ainda, ela come a banana com a mão dela”, conta Vera Ferreira, cozinheira do abrigo. (AG)

