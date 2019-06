Senhora de 63 anos é arrastada por motorista de Mercedes-Benz após negar entregar balões de graça

Uma senhora de 63 anos foi arrastada por quase 100 metros, enquanto vendia balões nas proximidades de uma festa junina. Marina Izidoro de Morais, foi abordada por um homem, que dirigia uma Mercedes-Benz, e pediu que ela entregasse um dos balões. Enquanto a vendedora tentava desamarrar o brinquedo da mão, a passageira, que estava no banco de trás do veículo, puxou o balão da mão dela. Assim que ela segurou os produtos, o motorista acelerou o carro, e dirigiu por cerca de 100 metros, arrastando a vendedora pelo lado de fora, que ficou presa nos balões.

O condutor do carro não parou ao ver que Marina estava sendo arrastada. Ela só conseguiu se soltar, quando a corda que ligava os balões se desprendeu do braço dela. Pessoas que estavam no local quando tudo aconteceu anotaram a placa do automóvel. A polícia descobriu que o homem é empresário no Distrito Federal. Ele responderá pelo crime de lesão corporal na 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul). O nome do acusado ainda não foi divulgado.

Marina ficou com ferimentos graves no rosto e corpo, além de ter perdido a venda dos balões que foram levados pelo carro. O corpo de bombeiros socorreu a senhora, que foi atendida no Hospital Regional de Taguatinga (HRT). O caso ocorreu no último sábado (15).

