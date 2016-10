Senhora idosa de 87 anos é resgatada após ficar quatro dias presa no banheiro de casa

Uma senhora idosa de 87 anos ficou presa no banheiro de sua casa por não conseguir se levantar.

A inglesa Doreen Mann passou quatro dias no local sem conseguir sair. Por sorte, a idosa conseguiu ajuda. Ela vai todos os dias a uma cafeteria e a garçonete do local, Sonia Congrave, achou estranha a ausência dela por vários dias seguidos.

A garçonete ligou para a polícia. Doreen foi encontrada com machucados no joelho. A idosa sobreviveu bebendo água da torneira e se esquentando com toalhas e com a água quente do chuveiro. Por sorte, ela passa bem. Preocupada com a cliente, Sonia comprou um telefone celular para Doreen avisar qualquer emergência.

O caso aconteceu de na cidade de Southend, na Inglaterra.

