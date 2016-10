Senhora idosa luta para recuperar seu papagaio que a polícia apreendeu

Uma senhora idosa de 82 anos teve o seu papagaio de estimação, o Lourinho, apreendido por agentes do Batalhão de Polícia Ambiental, após denúncia de que ela não tinha autorização do Ibama para criar o animal silvestre. Depois de o filho recorrer à Justiça, a família de Irany Coelho obteve o direito de criar o papagaio, mas foi aí que o problema piorou. A ave não foi achada no abrigo vinculado ao Ibama.

Caso a determinação não seja cumprida, os responsáveis pelo abrigo poderão responder por crime de prevaricação. Segundo Irany, a ave chegou aos seus cuidados há 10 anos, quando um amigo da família pediu para que ela cuidasse da ave.

“Meu papagaio chegou muito ferido na minha casa. O cachorro desse meu amigo o mordeu. Tive que cuidar muito dele. Passei remédios e ele foi ficando forte e logo já estava se sentindo em casa. Quando ficou completamente recuperado, já sentia um carinho muito grande por ele e acabou ficando comigo”, conta.

“O Lourinho sempre foi muito bem educado. Não falava palavrão e adorava cantar aquela música da Ivete Sangalo “Eu vou atrás do trio elétrico vou” [Baianidade Nagô]. Como moro perto de dois colégios, a criançada adorava brincar com ele. Só espero que esteja bem.”

A família da idosa, que mora em Niterói (RJ), estuda entrar na Justiça contra o abrigo caso o pássaro não seja encontrado. Segundo o Ibama, a ave foi apreendida por não ter marcação ou nota fiscal que comprovasse sua origem legal. (AG)

