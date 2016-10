Senhora viúva de 85 anos abraça foto do marido ao ouvir uma serenata e comove a internet

Uma idosa emocionou a família durante a festa de seus 85 anos. Josie Reza recebeu uma serenata e ficou abraçada à foto do marido morto, levando todos às lágrimas. A neta dela publicou fotos do momento no Twitter, e elas viralizaram. “O aniversário de 85 anos da minha avó. Nós tivemos mariachi pela primeira vez desde que meu avó se foi. Ela abraçando a foto dele”, escreveu Alicia Salas.

Alicia contou que o avô morreu há sete anos, mas a avó nunca superou a perda. “Ela fala dele todo dia”, conta. A cena foi registrada no Texas, nos Estados Unidos.

Comentários