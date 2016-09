Separada, Fátima Bernardes curte noite animada com amigos

Fátima Bernardes curtiu um jantar animado na companhia de amigos em um restaurante japonês, no Leblon, na Zona Sul do Rio, na noite deste domingo. Fátima, que está recém-separada do âncora do “Jornal Nacional”, William Bonner, era só sorrisos.

Fátima e Bonner anunciaram a separação por meio de um comunicado em suas contas no Twitter no dia 29 de agosto. Segundo o colunista de “O Dia”, Leo Dias, o ex-casal já não dividia o mesmo quarto há cerca de dois anos.

Bonner saiu de casa e está morando em um apart hotel perto da sede de jornalismo da TV Globo. Amigos dizem que o jeito temperamental dele contribuiu para o desgaste da relação e, inclusive, a ascensão profissional e financeira de Fátima frente ao “Encontro”. (AD)

Comentários