Separado de Angelina Jolie, Brad Pitt estaria namorando Kate Hudson

Os rumores de que Brad Pitt estaria namorando Kate Hudson estão ficando cada vez mais fortes. De acordo com o site Be Entertainment , do Yahoo Austrália, as especulações aumentaram depois que a atriz foi vista conversando com o empresário do ator durante uma after-party da cerimônia do Globo de Ouro.

Apesar de serem apontados pela imprensa internacional como o novo casal da indústria do cinema, os dois não afirmam nem desmentem os rumores de romance. Goldie Hawn, mãe da artista, reagiu pela primeira vez aos boatos de que a filha estaria namorando Brad. Procurada pela X17 , agência especialista em celebridades de Hollywood, a atriz soltou uma gargalhada ao ser questionada se ela estava feliz de tê-lo como genro.

