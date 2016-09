Separado de Fátima Bernardes, William Bonner vai à loja de utensílios de cozinha

Quase uma semana após anunciar, através do Twitter, sua separação de Fátima Bernardes, William Bonner foi clicado pela primeira vez. O apresentador do “Jornal Nacional”, que saiu de casa antes de tornar público o fim do casamento, circulou pelo shopping Village Mall, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, neste domingo (4), acompanhado pela filha Beatriz.

Durante o passeio, a dupla tomou um sorvete e entrou em uma loja de utensílios domésticos. Bonner, que está morando em um apartamento na Lagoa, na Zona Sul da cidade, olhou algumas panelas, mas não fez nenhuma compra.

Em maio deste ano, rumores davam conta de uma crise no casamento de William e Fátima. Mas segundo o colunista Leo Dias, do jornal “O Dia”, o casal já estava há dois anos dormindo em quartos separados no mesmo apartamento.

Logo após o divórcio, a revista “Veja Rio” afirmou que, segundo uma fonte, as brigas do casal teriam “ultrapassado o patamar dos desentendimentos habituais em um casamento longevo, e Fátima tinha ficado muito abalada, a ponto de pedir licença do trabalho”. Vale lembrar que em março a jornalista se afastou por um tempo do comando do seu programa na TV Globo.

De acordo com a revista “Contigo”, desde que Bonner saiu de casa, Fátima está bastante triste com toda a situação: “Fátima está arrasada mesmo, mais por causa do divórcio. Isso mexeu com ela, porém, durona, não vai deixar transparecer. O balde de água fria foi ele ter saído de casa, o filho (Vinícius, de 18 anos) deles teria ficado desolado também. Bonner, inclusive, já teria um novo relacionamento, mas não teve traição”.

